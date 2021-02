Zezé Di Camargo chama seguidora de mocreia após receber crítica à tatuagem com nome de Graciele Lacerda

17/02/2021 | 08:10



A família Camargo é marcada por muito talento, mas também por muita polêmica. Não é por acaso que vez ou outra um dos membros da família vira manchete nos principais veículos.

Por exemplo, Zezé Di Camargo resolveu responder alguns comentários no post que fez para mostrar a tatuagem no braço com o nome da atual mulher, Graciele Lacerda, mas acabou perdendo a cabeça com uma internauta que o criticou. O cantor não gostou de ler que na opinião de uma seguidora ele estava sendo besta por tatuar o nome de Graciele e rebateu dizendo:

Besta se eu tivesse tatuado uma mocreia como você!.

Depois disso, ele ainda respondeu um comentário positivo sobre o seu relacionamento e disse que as críticas vêm de pessoas infelizes e feias: Quando você vê o perfil da pessoa, dá é dó. Aí você entende porque a pessoa é revoltada (risos).