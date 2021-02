17/02/2021 | 07:10



O casal mais querido de Game of Thrones já está com o filho nos braços. No dia 16 de fevereiro, Rose Leslie confirmou o nascimento do filho com Kit Harington por meio de sua assessoria de imprensa.

Isso depois dos dois serem fotografados em Londres com o pequeno herdeiro. Desta forma, o assessor confirmou a notícia ao site E! News, acrescentando que ambos estão muito, muito felizes.

A data de nascimento e o nome do bebê não foram revelados.

Lembrando que Kit e Rose estão juntos desde 2012, e se casaram em 2018, na Escócia. A gravidez foi revelada em setembro de 2020, quando Rose fez um ensaio para a revista Make e mostrou a barriguinha.