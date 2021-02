Pocah e Gilberto discutem no BBB21 após Jogo da Discórdia: - Não vou baixar minha cabeça pra ninguém

16/02/2021 | 10:10



Pocahs ideias! Após o Jogo da Discórdia que ocorreu no BBB21 na noite da última segunda-feira, dia 15, o clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil e resultou em mais um grande bate boca da edição. O cenão foi protagonizado por Pocah e Gil, que se desentenderam depois da dinâmica.

A proposta do Jogo da Discórdia nesta semana era que cada participante montasse seu pódio para a final e escolhesse um jogador que não teria chances de ganhar. Os resultados que mais chamaram a atenção foram Karol Conká sendo escolhida para seis pódios, Fiuk não sendo escolhido para nenhum e Gilberto afirmando que Pocah não tem chances de ganhar o reality.

Antes de se desentender com Pocah, Gilberto teve uma conversa séria com Sarah e Juliette, que questionaram sua postura durante o jogo e afirmaram que o rapaz está se deixando influenciar. Em outro momento da noite, as duas ainda pediram que Gil tomasse cuidado com Lumena, com quem o rapaz diz conversar com frequência por se tratar de uma psicóloga:

- Lumena não é psicóloga aqui, ponto. Pare de achar que aqui você vai se tratar desse jeito.

Em seguida, o estudante conversou com Caio, que o indicou como o participante que não tem chances de ganhar e justificou a escolha:

- Foi única e exclusivamente por você se desfocar dos seus potenciais no jogo e, provavelmente, perdê-los por conta disso.

Visivelmente desestabilizado, Gil procurou por Karol e Lumena para conversar sobre a situação, e a rapper alegou que o rapaz está construindo história dentro do programa:

- Você está fazendo história aqui, você e Lumena, vocês estão fazendo história de todo Pipoca, vocês dois são o destaque do Pipoca, tanto que nem lembro de Pipoca pra mim é Camarote.

Finalmente, Pocah procurou o brother para questioná-lo sobre suas falas durante o ao vivo, nas quais ele alegou que a competidora teria criado um personagem dentro do programa e estaria planejando suas falas e ações. Apesar de Gil ter alegado que não gostaria de conversar no momento por estar fragilizado, a cantora insistiu e deu início à discussão, chamando o rapaz de hipócrita.

Gil, então, passou a se exaltar:

- Sou barraqueiro, e daí? Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa. Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor! Não vou baixar minha cabeça pra ninguém.