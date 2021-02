16/02/2021 | 08:10



Mariana Ximenes sempre surpreende em suas relações. Depois de todos ficarem boquiabertos ao perceberem como a atriz se parece com Tiago Leifert, agora foi a vez de Lívian Aragão surpreender os fãs com uma revelação. A filha de Renato Aragão contou que possui grau de parentesco com Mariana.

Pois é! Em resposta a uma pergunta no Instagram querendo saber se ela tem parentesco com os Ximenes de Aragão, Livian disse ser da mesma família que a atriz.

Eu e a Mariana Ximenes somos da mesma família (em algum grau de parentesco), disse a filha do humorista através dos Stories.

Legal, né?