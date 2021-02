15/02/2021 | 15:10



Nasceu! Meghan Trainor deu à luz Riley, seu primeiro filho, no dia 8 de fevereiro. A cantora e o marido, o ator Daryl Sabara, publicaram a notícia no último domingo, dia 14, em suas redes sociais.

A data de nascimento desse doce menino era hoje, no Dia dos Namorados, mas nós o conhecemos na segunda-feira, 8 de fevereiro. Estamos apaixonados! Obrigada, Dayrl Sabara pelo melhor presente de todos. Bem-vindo ao mundo, Riley, escreveu na publicação.

Dona do hit All About That Bass, a cantora compartilhou detalhes da sua gestação com os seguidores e em dezembro falou sobre a diabetes gestacional que enfrentou.