Eduardo Costa espanta ao mostrar resultado de procedimento estético no rosto e internautas comentam: Desarmonização facial

15/02/2021 | 12:11



Eduardo Costa, é você? No último domingo, dia 14, o cantor chamou a atenção dos internautas ao surgir com uma feição totalmente diferente do que os fãs estavam acostumados a ver ao surgir no Domingão do Faustão. O motivo foi o resultado aparentemente causado por um procedimento estético realizado por Eduardo, que não valorizou muito bem a aparência do cantor de acordo com usuários das redes sociais.

No Twitter, os internautas não perdoaram e fizeram uma série de piadas e críticas com a situação:

Profundamente chocado com o resultado da harmonização facial do Eduardo Costa. #DingDong

Ficou linda a desarmonização facial do Eduardo Costa.

O Eduardo Costa era isto/se transformou nisto. Assustador!

Vale lembrar que, no ano de 2020, Eduardo costa chegou a fazer outros procedimentos estéticos no rosto, e alegou que alguns deles teriam como objetivo corrigir sequelas deixadas por um acidente de avião.