Mariano entrega anel de compromisso para Jake Oliveira

14/02/2021 | 16:11



Mariano e Jake Oliveira participaram de A Fazenda 12 e protagonizaram diversos momentos fofos juntos. E neste domingo, dia 14, considerado o dia de São Valentim nos Estados Unidos, e consequentemente comemorado o dia dos namorados por lá, o cantor decidiu fazer uma surpresa para a sua amada.

Na frente de todos os familiares tanto dele quanto dela que estão reunidos em Malibu, em São Paulo, Mariano entregou para a ex-Miss Brasil uma rosa e dentro dela estava um anel e deixou todo mundo sem reação, principalmente Jake.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da ex-peoa e por conta do confinamento e da pandemia do novo coronavírus, o casal decidiu tirar o ano de 2021 para ter umas férias longas. Eles já passaram um momento romântico no Jalapão, no Tocatins, e agora estão de volta a São Paulo com o relacionamento mais do que assumido.