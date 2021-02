Obituário - 14 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/02/2021 | 12:26



DIÁRIO DO GRANDE ABC

Domingo, dia 14 de fevereiro de 2021

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

Salvador da Silva, 89. Natural de Mauá. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Maria Germinare Garganta, 86. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 11, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joana Maria Rodrigues, 80. Natural de Piancó (Paraíba). Residia no Jardim Miami, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene André, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jessé de Souza Pinheiro, 77. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

João Batista Bondezan, 77. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademario Cândido da Silva, 72. Natural de Queimadas (Paraíba). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paul. Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

João Batista Vilares Ramos, 86. Natural de Rio de Contas (Bahia). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Doro, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruth Brunner Pereira, 73. Natural de São Caetano. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Valério da Silva, 72. Natural de Coroaci (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Felix de Jesus, 70. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Cambica, em Guarulhos (São Paulo). Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora Bonsucesso.

Lenir Nago Tambellini, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Zilda Maria de Luna Oliveira, 63. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia na Vila Gilda, em santo André. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Paulo dos Santos Pereira, 59. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

David José Martinez Y Alonso, 53. Natural da Espanha. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Aparecida Schork, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Acasio Belo da Silva, 61. Natural de São Miguel (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica



D I A D E M A

Benedita da Conceição dos Santos, 85. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Olívia Dias Cardoso, 85. Natural de São Martinho de Mouros, em Resende, Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Inês Firme Cavalcante, 73. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

José Powell Rossiter Ribeiro, 72. Natural de Igarassu (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Vale da Paz.

João Gonçalves de Andrade, 65. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Josélio Ferreira de Sousa, 63. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Gilmar Barra Neves, 48. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Crislaine Batista dos Santos, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Luiza Quintiliano Alves, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



M A U Á

Francisco Benedito Filho, 93. Natural de Cajazeiras (Paraiba). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Maria Luisa da Silva Oliveira, 78. Natural de Fronteiras (Piauí). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Ana dos Santos Nogueira, 78. Natural de Canudos (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Pereira Filho, 77. Natural de Barro Alto (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Clara Alves de Souza, 67. Natural de Luiziânia (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Damião Borges Figueiredo, 65. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Moiséis Rodrigues Boa Sorte, 55. Natural do Riacho de Santana (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Kaeh Rychard Souza de Oliveira, 21. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Vicença Pereira Lima, 96. Natural de Paulo Afonso (Bahia). Residia no Jardim Ribeirão Pires, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Maria Sakano, 86, Natural de Ituverava (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Reinaldo Almeida, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Diadema. Cemitério São José.

Ednaldo da Silva Xavier, 54. Natural de Ipirajuba (Pernambuco). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Jonny Zuintar Bauzi, 51. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.