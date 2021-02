Parte de teto do Golden Square desaba

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



13/02/2021 | 20:39



O rompimento de uma tubulação fez com que parte do teto cedesse no Golden Square Shopping, em São Bernardo, nesta tarde. Apesar do susto dos frequentadores, ninguém ficou ferido. O shopping continua funcionando normalmente, até às 22h.

Questionado, o Golden informou que tomou conhecimento do rompimento da tubulação de água e esclareceu que a área foi isolada e que todas as medidas foram tomadas para restabelecer o funcionamento o mais rápido possível. "O shopping reforça ainda que não houve feridos e que trabalha para identificar as causas do ocorrido", informou em nota.

No início de 2019, durante reformas no espaço, relatos de tremores deixaram funcionários e frequentadores com medo. Conforme lojistas, surgiram rachaduras após o início das intervenções, mas a administração do shopping garantiu que não havia perigo.