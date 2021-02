Luciano Camargo responde seguidora sobre briga com filho: Não convivo com aqueles que me tem como inimigo

12/02/2021 | 16:10



Luciano Camargo deu o que falar nas redes sociais! Ao postar uma foto no Instagram ao lado da mulher e três dos quatro filhos, Luciano foi questionado por uma seguidora sobre a relação que tem com Wesley Camargo - filho mais velho do cantor, com que Luciano não fala desde 2017.

Levando a palavra de Deus para as pessoas, só falta aprender a perdoar e que Espírito Santo toque seu coração, comentou a seguidora.

Você está enganada. Eu perdoo antes mesmo da ofensa e até aqueles que me ofenderam e voltaram a ofender. Eu só não convivo com aqueles que me tem como inimigo, respondeu o músico, que agora está investindo também na carreira gospel.

Em agosto de 2020, Wesley publicou uma carta aberta para falar sobre os desentendimentos com o pai.

Faz três anos que a gente não se fala. Toda família tem diferenças, mas é perceptível o afastamento dele, não somente com minha pessoa, mas com vários outros membros da família, escreveu na ocasião.