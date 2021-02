Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Jacomo Ferrazzo, 96. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gervasio Maricatto, 90. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides de Almeida Costa, 87. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Wilson Fernandes de Almeida, 83. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracy Magri, 71. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdecir José dos Santos, 68. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo José Santos, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Inspetor de qualidade. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

Joana Tadeia Satine Perez, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Anchieta, em são Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

César Augusto D’Angelo, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Vincenzo Tortorella, 79. Natural da Itália. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Maria Lacerda Leite, 78. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida Rodena, 75. Natural de Saltinho (São Paulo). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Crematório Vila Alpina.

Breno Gustavo Santos Oliveira, 19. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Maria do Carmo Franco Gomes, 99. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal.

Joanir Machado de Souza Afonso, 87. Natural de Claudio (Espírito Santo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério São João Batista, em Suzano, São Paulo.

João Ribeiro da Silva, 87. Natural de Nhandeara (São Paulo). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Altair Carriço Alves, 86. Natural de Caldas (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.

Assunta Luciano Giardini, 85. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

José Carvalho de Souza, 78. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Juscelino Novais da Rocha, 78. Natural de Piripá (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Vale da Paz.

Amintas Matoso de Souza, 75. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Fortunato Pereira Lopes, 75. Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Dogomar Inácio, 75. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Maria do Rosário Cosmo Brito, 73. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Gildete Maria dos Santos, 73. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Naiva Januária, 71. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no Jardim São Carlos, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Silvio Jacintho de Souza, 63. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Marinho Angelo de Souza, 61. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Francisco Gomes Flor, 60. Natural de Monte Horebe (Paraíba0. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério São João Batista, em Monte Herebe (PB).

Gilmar Mateus de Sousa, 49. Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Tânia Cristina Santana do Amaral, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Jéssica Andrade da Silva, 35. Natural de São Bernaordo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Carina Mendes Andrade da Silva, 30. Natural de Diadema. Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Diadema. Comerciante. Dia 9, em Santo André. Vale da Paz.

Denivaldo Alves Coutinho, 27. Natural de Pavão (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Wesllem Lopes de Sousa, 20. Natural de Rio Preto da Eva (Amazonas). Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Cemitério Municipal.

M A U Á

Oscar Mendes Vieira, 94. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Nilton Rodrigues da Silva, 89. Natural de Rosário do Sul (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Geralda Rosa da Silva, 88. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Sumie Morii Shinma, 74. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 9, em Mauá. Necrópole de Guararapes, em Guararapes (São Paulo).

Antonio Eustáquio Pereira, 73. Natural de Belo Horizonte, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Carlos dos Santos, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Raimundo Batista de Morais, 69. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Tereza Cristina Cassiano, 62. Natural de Mauá. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Rodrigues da Silva, 60. Natural de Camocim (Ceará). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Wanderlei Antonio Brusco, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila São João, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Carlos Conceição da Silva, 57. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Roberto de Oliveira, 52. Natural de Cruzeiro do Sul (Paraná). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Rosiane Feitosa dos Santros, 48. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Sabrina Silva dos Santos, 23. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.