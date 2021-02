Irlanda deve estender o lockdown até abril

11/02/2021 | 12:04



A Irlanda deve estender seu bloqueio até abril, afirmou o primeiro-ministro, Micheál Martin. "Certamente, esperamos uma continuação dos altos níveis de restrições até o período da Páscoa", programada para 4 de abril, disse Martin. Segundo o primeiro-ministro, o plano exato que determina a extensão do bloqueio "continua a ser determinado pelo governo", mas a reabertura de escolas e projetos de construção é "uma prioridade". No início de janeiro, o País teve a maior taxa per capita de infecção do mundo, de acordo com dados da Universidade de Oxford, e mais de 40% do total de mortes por vírus ocorreram nas primeiras seis semanas de 2021. Segundo os últimos dados oficiais, 3.794 pessoas morreram por covid-19 na Irlanda.