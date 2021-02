Carla Diaz e Arthur trocam beijos em festa do BBB21 e Karol Conká dispara contra Viih Tube: Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora

11/02/2021 | 09:11



Parece que o líder Arthur teve a melhor festa que poderia imaginar dentro do BBB21! Além de ter seus pedidos atendidos pelo Big Boss, o brother foi surpreendido por uma flechada ao vivo de Carla Diaz e, durante a festa que rolou na noite da última quarta-feira, dia 10, os dois, depois de muita enrolação e paquera, trocaram beijos!

Em clima de brincadeira, Arthur deu uma flechada em Carla e logo em seguida os dois se beijaram.

- A flechada surtiu efeito, disse ele.

Carla demonstrou que gostou do beijo e disparou:

- Surtiu efeito. Acho que rolou!

O brother ainda falou sobre o tempo que em os dois ficaram de paquera:

- Valeu a pena esperar!

Já Thais acabou ficando só na vontade de beijar Fiuk!

A sister contou para Sarah que estava com vontade de ficar com o cantor, que por sua vez, disse não estar pronto para ficar de casal dentro do reality show.

- Não estou pronto para isso aqui. Quando eu estou de casal, gosto de dar atenção, ficar junto. Aqui é muito difícil, acontece coisa o dia inteiro, disparou ele.

Mas nem tudo foi romance! A noite ainda contou com uma série de discussões sobre o jogo! Karol Conká, por exemplo, já declarou que tem uma inimiga na casa.

Viih Tube percebeu que estava sendo ignorada por Karol, que disparou várias críticas sobre a youtuber em conversa com seu grupinho.

- A Carla pode olhar para mim com cara de nojo. A Viih, não. A Viih não tem que olhar para mim e tirar com piadinha da minha cara e falar ai, não vai brigar. Eu tenho preguiça dessa mina. Eu peguei preguiça dela faz dois dias. Não fiz nada demais. A não ser falar você não está falando com nenhum inscrito do seu canal. Não xinguei a Viih, não ofendi ela, a não ser falar isso gritando. Ela também já é minha inimiga. Eu também votaria nela. Me coloca no Monstro, eu não ligo. A Viih se enfiou em problemas que não eram dela. Isso que me deixa nervosa, se enfiar onde não é chamada. A Viih que é ser milituda, militar num rolê que não precisa, que não foi chamada, disse a cantora.

Para Lumena, Karol ainda foi ainda mais agressiva ao falar sobre a Viih:

- A partir do momento que eu pedi perdão e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha Viih fica: Amanhã tem festa, não quero ninguém brigando. Eu olhei pra ela assim ó: Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual à Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala. Para de falar igual à Peppa.

Nego Di, no entanto, parece que não gostou nadinha das críticas feitas por Karol Conká e disse para Projota que a cantora tem mania de perseguição e acaba atacando alguns brothers.

- Ela já está em um ponto que está tão ferida, tão magoada com o que aconteceu, que já está achando, que nem a Juliette ficou. Tudo ela acha que é para ela. Ficou uma imagem que toda festa tem uma treta. Eu mesmo falei para ela. Só que quando vocês falam, ela fica com o pensamento de que estão falando algo para ela. Eu entendo que ela esteja com mania de perseguição, só que eu falei para que não está certo.