Valter Moura assume vice-presidência da Facesp

11/02/2021 | 00:05



O presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura, assume pela terceira vez a vice-presidência da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo). A primeira foi no início dos anos 1990, a segunda, entre 2013 e 2015 e, desta vez, a gestão será para o biênio de 2021 a 2023.

O maior desafio à frente do cargo, que representa a região administrativa do Grande ABC – ao todo, no Estado, há 20 regionais que representam 420 associações comerciais –, segundo Moura, é promover reestruturação na oferta de serviços, produtos e nas finanças das entidades. “A pandemia mudou tudo. E agora é urgente a necessidade das associações e das empresas em se modernizar. Quem não aderir à tecnologia irá sucumbir nesses novos tempos”, assinala, ao reforçar que o papel da federação e das entidades é ajudar as associadas a se atualizarem, por meio de palestras e cursos. “É fundamental ter visão de futuro. Usar a criatividade, qualificar funcionários e tratar bem dos clientes, se adequando às suas novas necessidades neste mundo atingido pelo novo coronavírus.”

Moura cita como exemplo a necessidade de restaurantes, para sobreviverem à Covid, de implementar serviço de delivery. “Antes da pandemia, poucos se preocupavam em oferecer essa facilidade. Hoje, em torno de 80% dos negócios já têm se adequado. Quem não se adequou, fechou as portas.”

Ele afirma que também terá como missão trazer produtos, como cartão de crédito aos associados, disseminar o uso da consulta ao serviço de proteção de crédito e também ampliar repasses do uso de serviços às associações da região, a fim de reforçar os caixas e garantir sua sobrevivência.