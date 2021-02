Consórcio prevê investir R$ 17 mi em 300 mil doses da Sputnik V

Anderson Fattori



11/02/2021 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC pretende investir em torno de R$ 16,8 milhões para vacinar os profissionais de educação das redes municipal e privada, incluindo todos os trabalhadores das escolas. O presidente do colegiado e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), na companhia dos prefeitos de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), da vice-prefeita de Mauá, Celma Dias (PT), do presidente da Câmara de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), e de representantes das demais cidades da região, assinou ontem protocolo de intenção de compra de 300 mil doses da vacina russa Sputnik V, desenvolvida pelo Centro Gamaleya, suficiente para proteger 150 mil pessoas com duas doses.



Cada imunizante completo, ou seja, com duas doses, custa US$ 20, aproximadamente R$ 112. “Diretores, professores, assistentes, merendeiras, transportadores. Nosso objetivo é que todos (da escola) sejam imunizados”, explicou Serra.



A comitiva esteve em Guarulhos, na sede da Inovat Indústria Farmacêutica, que pertencente à União Química, laboratório responsável pela produção do imunizante no Brasil, para uma visita técnica e assinatura do protocolo de intenções com o vice-presidente da União Química, José Luiz Junqueira Simões. Além das cidades do Grande ABC, os 12 municípios que integram o Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) também manifestaram intenção em adquirir as vacinas e aguardam pela liberação de outras 300 mil doses. A equipe de reportagem apurou que diversas cidades do Nordeste e do Sul do País também já iniciaram tratativas.



Paulo Serra explicou que a aquisição das doses por parte do Consórcio vai depender da disponibilidade de produção após o governo federal fechar quantas unidades serão adquiridas para o PNI (Plano Nacional de Imunização). O Ministério da Saúde já manifestou interesse em adquirir 10 milhões de doses, que poderão ser importadas da Rússia, assim que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovar e autorizar o uso do imunizante no País. “Iremos contratar e comprar as 10 milhões de doses se o preço for plausível, e efetuaremos o pagamento após a Anvisa dar a autorização para uso emergencial da Sputnik V, fazendo a disponibilização imediatamente aos brasileiros. E, futuramente, a depender dos entendimentos que tivermos com a União Química, interessa-nos também por adquirir a produção que a empresa vier a fazer no Brasil dessa vacina” declarou em 5 de fevereiro o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.



A capacidade de produção instalada no Brasil é de 8 milhões de doses ao mês. “O excedente poderá ser vendido para as cidades”, explicou Serra. Após a aprovação da Anvisa, a farmacêutica deve entrar em contato com todos os interessados em adquirir as vacinas. A expectativa é que isso ocorra na primeira quinzena de março. “O Consórcio está sendo proativo e garantindo que, caso haja disponibilidade, as cidades do Grande ABC sejam atendidas na frente. Isso mostra união dos prefeitos e capacidade de organização além daquela do Plano Nacional de Imunização”, concluiu.



A vacina Sputnik V tem eficácia de 91,6% contra a Covid-19, conforme estudos publicados no periódico científico The Lancet. A imunização, assim como as vacinas Coronavac e de Oxford, se dá pela aplicação de duas doses.