GCM de Ribeirão reforça segurança no comércio central com rondas a pé

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou nesta semana mais uma ação que reforçará a segurança nas áreas de comércio do Centro. A GCM (Guarda Civil Municipal) passa a realizar rondas a pé por todo o perímetro comercial, todos os dias e em horários de maior movimentação de pessoas. A medida integra o programa Ribeirão Pires Mais Segura, que intensifica os esforços da Prefeitura, com apoio das forças policiais do Estado, para o combate e prevenção de atividades criminosas na Estância.

Durante as rondas a pé, os GCMs fortalecerão o diálogo com lojistas e profissionais que atuam nos estabelecimentos, além de clientes. O objetivo é identificar possíveis fragilidades, criar vínculos com esta comunidade, para auxiliar em situações de perigo, e aperfeiçoar a atuação da Guarda Municipal nesta área.

“Nossa Guarda Municipal tem feito trabalho de excelência, junto às forças policiais do Estado, para garantir a proteção dos moradores e trabalhadores da nossa cidade. Estamos investindo em tecnologia, para que a inteligência esteja a serviço da GCM, de forma integrada ao programa estadual Muralha Paulista e ao nosso Escudo Digital. Ampliamos o sistema de videomonitoramento em todos os bairros, inauguramos base no Centro Alto, intensificamos as ações preventivas e agora ganhamos mais este reforço na área de maior movimentação comercial de Ribeirão Pires”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Em abril deste ano, a Prefeitura inaugurou base da GCM no Centro Alto, que está integrada ao Centro de Especialidades Médicas do município. Desde 2021 para cá, o número de câmeras de videomonitoramento foi ampliado de 36 para 100. Os equipamentos estão ligados à nova Central de Monitoramento 24 horas da Prefeitura, dentro do programa municipal Escudo Digital. Dez novos totens de segurança foram instalados em pontos estratégicos e as principais divisas ganharam câmeras para vigilância.