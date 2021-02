Kanye West quer surpreender Kim Kardashian com pedido de divórcio

10/02/2021 | 16:10



Kim Kardashian está fazendo de tudo para que seu divórcio com Kanye West ocorra da melhor maneira possível, mesmo que isso signifique continuar casada por mais algum tempo. Segundo fontes do E!, a socialite está focada em cuidar dos filhos e já não fala mais com o marido.

Ela está tentando permanecer forte e seguir em frente com sua vida.

A estrela de Keeping Up With The Kardashians parece estar decidida de que esse é o melhor caminho. No entanto, continua preocupada com as consequências da separação na vida de sua família e, por isso, ainda não deu início ao processo formal de divórcio.

Ela ainda está trabalhando na logística de anunciar o divórcio.

Kanye, por sua vez, parece estar ansioso para que tudo se resolva logo. De acordo com a fonte, o cantor também está seguindo em frente e não vê sentido em postergar o processo.

Ele não se importa com as prioridades de Kim em adiar o anúncio do divórcio e entrará com o processo antes que ela esteja pronta, se for preciso. Ele quer o divórcio tanto quanto Kim.

O casal oficializou a união em 2014 em uma cerimônia luxuosa na Itália. Eles tiveram quatro filhos: North West, de sete anos de idade, Saint West, de cinco anos, Chicago West, de três, e Psalm West, de um ano.