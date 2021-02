Lucas Penteado tem reencontro emocionante com a família e faz live com Jojo Todynho

08/02/2021 | 11:10



O final de semana no BBB21 pegou fogo! Após uma noite de brigas com os outros participantes, Lucas Penteado desistiu do reality show. Ao sair do programa da TV Globo, ele logo foi recebido com muito carinho por muitos fãs e pela própria família.

Além disso, em seu Instagram, o ator mostrou como foi o emocionante reencontro com sua família, em São Paulo! Ao abraçar a mãe, Lucas aparece visivelmente emocionado enquanto ela diz para ele:

- Você é o campeão!

E no último domingo, dia 7, em que um novo paredão foi formado, Tiago Leifert falou sobre a desclassificação de Lucas e quase não conseguiu conter as lágrimas:

- Fica bem, a gente está sempre torcendo por você. Obrigado por ter se jogado nesse programa, mostrado realmente como a gente deve viver o Big Brother Brasil, com tudo o que a gente tem. A gente ama esse programa e a gente ama você também. Lucas está desclassificado, infelizmente. É uma pena. Um beijo para você, Lucas!

Lives

Após todo o carinho que recebeu ao reencontrar os familiares, Lucas ainda participou de uma live com Lúcio Mauro Filho! Ambos já haviam atuado juntos em Malhação: Viva a Diferença. Com cerca de 200 mil telespectadores, ele disse que está bem melhor agora, após sair do programa.

Além de Lúcio Mauro, Lucas também conversou com Jojo Todynho! A vencedora de A Fazenda 12 já havia demonstrado o seu apoio ao ator quando ele ainda estava no reality. Junto com um print da chamada de vídeo, a funkeira escreveu:

Ele sorrindo! Energia positiva sempre.

Processo contra Karol Conká

Algumas pessoas já haviam demonstrado que gostariam de ajudar Lucas e sua família a processar Karol Conká. A participante, no reality, foi acusada de fazer tortura psicológica com o ator. Agora, segundo informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, o advogado de Lucas, Fernando Santos, informou mais detalhes sobre os processos que deve realizar contra a cantora:

- Algumas atitudes só serão tomadas com a ciência e autorização do Lucas, pois sabemos que portas se abrem, assim como se fecham, disse.

Essa decisão de processar Conká partiu da família do ator, quando ele ainda estava confinado.