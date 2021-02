Trio de astros brilha com 90 pontos e Nets batem os Clippers em duelo emocionante

03/02/2021 | 07:35



Em um duelo emocionante, equilibrado do começo ao fim, o Brooklyn Nets contou com uma atuação espetacular do trio de astros formado por Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, que somaram 90 pontos, e derrotou o Los Angeles Clippers por 124 a 120, na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, no ginásio Barclays Center, em Nova York.

Cestinha do jogo, Irving foi o condutor da vitória com 39 pontos, a sua maior marca da temporada, e grande aproveitamento de quadra (mais de 50%). Durant fechou a sua performance com 28 pontos e nove rebotes. Já Harden anotou mais um "triple-double" (Dois dígitos em três fundamentos) na carreira marcando 23 pontos, 11 rebotes e 14 assistências.

Pelos Clippers, Kawhi Leonard fez uma grande exibição com 33 tentos, cinco rebotes, cinco assistências, cinco roubos de bola e dois tocos. Além dele, Paul George (26 pontos, seis assistências e quatro rebotes) e Nicolas Batum (21 pontos e seis rebotes) foram os outros destaques para o time da Califórnia.

Agora, os Nets chegam ao retrospecto de 14 vitórias e nove derrotas e assume a segunda posição da Conferência Leste. Já os Clippers, com 16-6, perderam uma sequência de três triunfos seguidos e estão em segundo lugar no Oeste empatados com o rival Los Angeles Lakers.

A liderança do Oeste e de toda a NBA é do Utah Jazz, que mostrou que quer retomar a sequência de vitórias consecutivas e bateu o Detroit Pistons por 117 a 105, em Salt Lake City. O time de Utah é o que menos perdeu nesta temporada, com apenas cinco derrotas em 21 jogos. Já o rival de Michigan tem a campanha inversa: são apenas cinco vitórias e 16 derrotas.

Após ter o jogo contra o Denver Nuggets adiado no dia anterior por protocolo de segurança contra o covid-19, os Pistons entraram em quadra para fazer frente ao Jazz. Jerami Grant e Josh Jackson até tiveram boas atuações com 27 e 22 pontos, respectivamente. No entanto, a dupla não foi páreo para Donovan Mitchell, que anotou 32 pontos e levou o time da casa a mais uma vitória nesta temporada.

Na Califórnia, o Boston Celtics foi até San Francisco para enfrentar o Golden State Warriors e saiu vitorioso pelo placar de 111 a 107. Não é todo jogo que Stephen Curry consegue carregar seu time para o caminho da vitória. O armador até tentou ao anotar 38 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Porém, a equipe teve muitos erros de ataque e pagou o preço.

Precisando da vitória após perder duas partidas seguidas, os Celtics não se intimidaram com a atuação de Curry e mostraram que querem se classificar para os playoffs. O time de Massachusetts teve o trio formado por Jason Tatum, Kemba Walkers e Jaylen Brown somando 64 pontos.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Orlando Magic 108 x 123 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 124 x 120 Los Angeles Clippers

Indiana Pacers 134 x 116 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 121 x 132 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 117 x 105 Detroit Pistons

Golden State Warriors 107 x 111 Boston Celtics

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Washington Wizards

Chicago Bulls x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Sacramento Kings x Boston Celtics