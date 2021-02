Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 14:17



Nesta segunda-feira (1º), por volta das 22h, equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais) prendeu um indivíduo e apreendeu um adolescente com uma motocicleta que havia sido roubada em Santo André. A dupla foi detida e levada ao 1º DP de São Bernardo, onde a vítima reconheceu os suspeitos como sendo os autores do crime. A ocorrência foi registrada como Roubo/ Porte Ilegal de Arma de Fogo/ Corrupção de Menor/ Ato Infracional Roubo.