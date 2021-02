Duda Reis deve prestar novo depoimento contra Nego do Borel - que teria traído outra ex-namorada com Mc Rebecca

02/02/2021 | 10:10



Duda Reis registrou um boletim de ocorrência contra o ex-noivo, Nego do Borel. Com isso, a polícia cumpriu dois mandados de busca em casas do funkeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. As autoridades encontraram passaporte, computadores e dinheiro em espécie no valor de 470 mil reais.

Agora, em conversa com o colunista Leo Dias, a delegada Sandra Ornellas, a diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) explicou que não serão feitas novas diligências e que Duda deve ainda prestar um novo depoimento, desta vez na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

A delegada explica:

- Há um registro feito na Deam [Delegacia de Atendimento à Mulher] de Jacarepaguá em que Duda Reis é a vítima e o autor seria o Nego do Borel. Esse registro foi feito a partir de um vídeo publicado nas redes sociais da atriz. O mandado que fomos cumprir na casa do cantor foi fruto de uma designação judicial vinda de São Paulo, do registro que a própria Duda fez. Então, em princípio, não há novas diligências.

Em seguida, ela explica sobre o mandado de busca na casa de São Paulo de Nego do Borel:

- Na oportunidade, cumprindo o que estava determinado no mandado da juíza de São Paulo, nós fomos em busca de dispositivos que pudessem armazenar imagens e, de fato, foi apreendida a memória de dois computadores, um iPad, dois celulares e um jogo de videogame que também pode armazenar imagens. E, além disso, uma nova quantidade de dinheiro que estava em um cofre.

Enquanto isso, rolam apurações dos fatos que teriam acontecido no Rio de Janeiro:

- No registro feito em São Paulo não sabemos os próximos passos porque quem está acompanhando é a delegada de lá. Quem irá determinar é o juízo de São Paulo. Com relação às acusações, o conhecimento que nós temos foi através do post da atriz e pelo que se leu em jornais quando realizou o registro feito em São Paulo em que ela alega injúrias, xingamentos diversos, ameaças e lesões corporais. As delegacias do Rio e de São Paulo estão em contato para que Duda Reis preste depoimento e seja encaminhado o procedimento aqui porque os fatos que aconteceram aqui precisam ser julgados pelo juízo daqui onde os fatos aconteceram.

Mc Rebecca

Recentemente, em conversa com o youtuber Bruno de Simone, Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, disse que o funkeiro é agressivo com a mãe. Além disso, ela explicou que foi traída diversas vezes. Uma delas seria com um grande nome atual do funk - apesar de não citar o nome da pessoa:

- Uma época em que a gente estava indo e voltando, ele começou a ficar com a sobrinha de uma amiga minha, que hoje a menina é muito famosa. Ela é funkeira também. Ela tinha 16 anos, na época. Essa sobrinha da minha amiga, a família dela, na época, estava em um momento muito bom, enquanto artista, no auge da carreira. E essa sobrinha já almejava o meio artístico, então para ela era legal ficar com uma pessoa do meio. Ela e a família me mandavam mensagens do tipo: sua velha...

Essa pessoa ainda fazia questão de avisar Swellen que estava com o cantor:

- Uma vez me magoou muito, porque ele levou ela para dentro de casa, no Morro do Borel. Na casa dele tinha um espelho na sala com um adesivo dizendo eu adoro, eu me amarro, uma composição que ele fez e o Bonde das Maravilhas cantava. E aí essa menina me tira uma foto naquele espelho e me manda para dizer: olha, eu tô dentro da casa dele, eu dormi aqui.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, essa pessoa em questão seria Mc Rebecca. Na época do ocorrido, ela tinha realmente 16 anos de idade. Quando Swellen disse que a família de Rebecca estava em uma boa fase, artisticamente falando, ela falava sobre uma tia de Rebecca. No caso, essa tia é a ex-BBB Jaque Faria que participou da 11ª edição do reality show da TV Globo. Quando teve esse affair com Nego do Borel, Rebecca ainda não tinha entrado no mundo do funk e atuava como passista da escola de samba da Salgueiro.