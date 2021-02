Do Diário do Grande ABC



01/02/2021 | 10:45



Passamos pelo primeiro fim de semana de fase vermelha no Plano São Paulo desde a explosão no número de casos e mortes no Estado, infeliz registro seguido pelo Grande ABC. No teste de fogo, uma vez que o calor escaldante e um jogo de futebol decisivo estavam à disposição, o saldo é preocupante. Alguns bares desrespeitaram o decreto e atenderam os clientes normalmente. Pessoas se aglomeraram como se não estivéssemos em período do avanço, com força, do vírus. Políticos deram mau exemplo em tempos no qual não podemos cometer erros.

É ponderada a declaração de Beto Moreira, presidente do Sehal, sindicato que representa bares e restaurantes do Grande ABC, que o setor não pode ser o único culpado e penalizado pelo recrudescimento de casos. Há estabelecimentos que seguem à risca as normas sanitárias e o vaivém sobre a autorização de funcionamento presencial atinge em cheio o planejamento financeiro desses locais. Já passamos da hora, inclusive, de um debate aprofundado sobre responsabilidades, pois há espaços de outros segmentos que provocam aglomeração e que recebem aval para abrir suas portas.

Por outro lado, é inadmissível que casas de entretenimento simplesmente ignorem a pandemia e ajam como se tudo estivesse normal, deixando pessoas próximas umas das outras, sem máscara, e criando ambiente extremamente favorável à disseminação do vírus. Dentro do debate sobre a autorização ou não para que os estabelecimentos gastronômicos possam operar, políticos derrapam na relação discurso e prática. O governador João Doria já tinha cometido seu deslize, quando propôs dura restrição entre o Natal e o Ano-Novo e viajou para Miami, nos Estados Unidos. Desta vez foi o prefeito da Capital, Bruno Covas, que, em meio às tentativas de aperto ao avanço da Covid-19, foi com seu filho ao Maracanã assistir à final da Copa Libertadores. Doria se desculpou com a população. Covas, não.

Diante de tanta incoerência e desrespeito nas mais variadas camadas da nossa sociedade, quem ganha fôlego é o novo coronavírus, que segue ceifando vidas e empregos.