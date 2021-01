Após polêmicas no BBB21, assessoria rompe com Lucas Penteado

30/01/2021 | 16:11



a festa do BBB21 da última sexta-feira, dia 29, foi recheada de polêmicas. Ao longo da noite, Lucas Penteado irritou os colegas em conversas sobre jogo e questões raciais e acabou se desentendendo com Karol Conká, Camilla de Lucas, Lumena, Carla Diaz, Caio, Arthur e Kerline.

Agora, a empresa que cuidava das redes sociais do ator, divulgou o seguinte comunicado:

Diante das polêmicas envolvendo o nome do ator e participante do Big Brother Brasil Lucas Penteado, a Vpress Comunicação vem a público comunicar que não está mais à frente da assessoria de imprensa do mesmo. Entendemos que a pressão do confinamento tenha desestabilizado psicologicamente o ator e suas atitudes dentro da casa não condizem com o que acreditamos. No mais, esperamos que o participante tenha todo apoio necessário e desejamos boa sorte ao mesmo.

Por meio do Twitter, familiares e amigos anunciaram que agora irão tomar conta das redes sociais do ator:

Salve família, tudo bem? Estamos lidando com crises dentro e fora da casa e dado a tamanha repercussão dos fatos da última festa, vamos conversar com vocês sobre alguns fatos. A agência que estava assessorando comunicou a família hoje de manhã que estava rompendo contrato com o Lucas. Aqui no Twitter seguem como administradores os familiares e amigos.

Em seguida, eles continuam:

Lucas ERROU e nós não temos medo de assumir! Mas vemos que os erros dele tomaram uma punição no tribunal online de forma ABSOLUTAMENTE desproporcional. Não iremos deixar o racismo, a intolerância religiosa e qualquer tipo de violência passar impune! O excesso de álcool não pode ser usado como justificativa para os erros, mas foi um dos motivos que impulsionou os diálogos intensos da noite.

Por fim, concluem:

Não podemos esquecer que a pandemia e o isolamento social trouxe casos como depressão e ansiedade. Quem aqui não se sentiu perdido? Lucas não esta ileso disso e concordou em conversar com a psicóloga depois de trocar uma ideia com Nego Di. Na história do BBB já ocorreram casos muito piores, atitudes realmente inexplicáveis, inclusive na última edição, mas não vimos esse tribunal online nessa proporção. As facas são muito mais afiadas em cima de corpos negros. Nós ESTAMOS COM LUCAS, o que ele precisa é de acolhimento, de ajuda. Esperamos que ele encontre um caminho de paz. Que ele possa mostrar o Lucas que conhecemos aqui fora, leve, alegre e do bem!