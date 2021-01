Nickelodeon recheia canal e redes sociais com episódios do game show ‘Além do Filtro’

Do Diário do Grande ABC



31/01/2021 | 00:01



A Nickelodeon tem movimentado sua programação em diferentes telas com o programa Além do Filtro. Trata-se de um game show que explora a curiosidade do público e os conhecimentos dos participantes.

Quem comanda a atração é a atriz infantojuvenil e influencer Lívia Inhudes. O formato é baseado no norte-americano Nickelodeon’s Unfiltered e, a cada episódio, uma celebridade está por baixo de diversos filtros típicos de redes sociais. Convidados famosos terão que entender as dicas dadas para desvendar quem é o escondido do momento.

A primeira temporada tem 12 episódios e estreou na segunda quinzena de janeiro. Os programa vai ao ar no canal semanalmente nas noites de sexta-feira, às 19h30. Os capítulos também podem ser vistos no Youtube e no IGTV do Instagram da Nickelodeon Brasil.