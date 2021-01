Casamento de Léo Santana e Lore Improta já tem data marcada: - Só para a família

28/01/2021 | 15:11



Boa notícia para os fãs do casal Léo Santana e Lore Improta! Em conversa com o colunista Leo Dias, o cantor afirmou que o casamento já tem data marcada: 11 de abril, mesmo mês do aniversário do artista.

Entretanto, sem festão! Por conta da pandemia, o casal optou por selar a união somente no civil.

- Devido à pandemia, queremos fazer algo somente para a família, no civil.

Os pombinhos também têm planos de realizar uma grande comemoração com amigos e artistas, mas somente após o fim do isolamento social.

Recentemente, o cantor postou um vídeo emocionante em seu Instagram. Léo comprou um apartamento para os pais e gravou a surpresa de sua mãe ao entrar no apartamento pela primeira vez. Na legenda, o artista escreveu que seu pai chegou a conhecer o apartamento antes de morrer.

Quando entreguei a chave do novo apartamento dos meus pais, meu pai ainda estava em vida. Devido à sua delicada saúde, decidimos, juntos, deixar ele de boa no antigo apartamento e depois, sim, ele foi lá conhecer o novo. Enquanto estava finalizando a decoração e detalhes desse novo apartamento, ele acabou falecendo. Mas com certeza está orgulhoso do filho dele, que sempre fez e faz tudo pela sua família. Te amamos, pai!