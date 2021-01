27/01/2021 | 08:53



A AstraZeneca negou que tenha desistido das negociações sobre vacinas com a União Europeia (UE) e informou que planeja se reunir com autoridades do bloco ainda nesta quarta-feira (27) em Bruxelas. Os comentários foram feitos depois que autoridades da UE disseram antes que a empresa havia se retirado da reunião para discutir o adiamento dos compromissos de entrega dos imunizantes para o bloco de 27 países. As negociações foram programadas para serem a terceira em poucos dias. A disputa pública entre a AstraZeneca e a UE levantou preocupações sobre o nacionalismo da vacina, já que os países estão desesperados para acabar com a pandemia e voltar à normalidade e querem garantir a obtenção do maior número possível de doses. Fonte: Associated Press.