Cartunista Laerte está internada em UTI após ser diagnosticada com Covid-19

26/01/2021 | 18:11



A cartunista Laerte, de 69 anos de idade, está internada no hospital Incor, em São Paulo, após ser diagnosticada com a Covid-19. Quem deu a informação foi o filho da artista, Rafael Coutinho, que também trabalha com quadrinhos.

Através de seu Instagram, Rafael revelou que Laerte está no hospital desde a última quinta-feira, dia 21 e apresentou uma leve piora na noite da última segunda-feira, dia 25, precisando ser encaminhada para a UTI. Apesar de seu estado de saúde não ser considerado grave, o quadro necessita de cuidados mais rigorosos.

Coutinho ainda afirmou que Laerte deve ficar internada por mais uma semana, e pediu para que amigos, fãs e conhecidos não enviem mensagens diretas para a cartunista:

Ela precisa de repouso, não forçar a respiração e controlar a ansiedade.