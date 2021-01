Em conversa com Projota, Fiuk afirma que Fábio Jr. foi um pai ausente na infância

26/01/2021 | 16:11



Em menos de 24 horas, o BBB21 já está dando o que falar - principalmente na casa extra! Em conversa com Projota e Arthur, Fiuk desabafou sobre sua infância.

- Na escola foi complicado, eu tinha bronquite asmática, de levar tubo de oxigênio para a escola. Depois que eu descobri que era bronquite emocional. Aí não tinha amigos, sofria bullying, tomava tapa na cabeça e já vinha a falta de ar. Fui internado três vezes. Minha mãe foi muito parceira, se não fosse por ela, eu chorava sozinho.

Filho do cantor Fábio Jr. com Cristina Karthalian, Fiuk disse que seu pai foi bem ausente na infância.

- Minha mãe que me obrigava a fazer canto, meu pai foi muito ausente e é aquilo, sabe? Filho de peixe, peixinho é, mas eu nem sabia direito o que era para eu ser. Eu cantava e escrevia minhas músicas escondido do meu pai.

Projota descobre que Carla Diaz é participante

Após suspeitar de que estaria rolando uma prova por ouvir barulhos, Projota flagrou um erro daqueles da produção! Ao acordar mais cedo, o cantor viu a televisão da casa chamar Carla Diaz para o confessionário.

Gente como a gente, Projota foi logo contar para os outros participantes. Quem não gostou nada da notícia foi Juliette, que está em cima de Fiuk desde a última segunda-feira, dia 25.

- Ela é linda. Perdi o Fiuk.

Ainda falando sobre o shipp Juliette e Fiuk, parece que o cantor não está nada à vontade com os comentários da sister. Em conversa com Viih Tube, Fiuk afirmou estar preocupado com o comportamento de Juliette.

- Imagina essa mina bêbada quando eu for conversar com outra menina lá? Não, na boa, você não acha que ela vai colar? Certeza!

Mais cedo, a advogada interrompeu o cantor - que estava falando sobre macarrão - e brincou:

- Nossos filhos...

Mas foi logo cortada por Fiuk, que pediu calma.

Eita!

Lucas Penteado e Nego Di

Lucas Penteado e Nego Di ganharam a Prova de Imunidade, mas logo depois acabaram se desentendendo. Lucas levantou a possibilidade dos homens do quarto - ele, Nego, Caio e Rodolffo - não votarem entre si. Entretanto, o humorista ficou receoso sobre a combinação de votos.

- É normal que as mulheres queiram se defender, sim, porque é f**a ser mina. Só que eu acho errado. A gente não tem esse direito de se juntar para ir contra elas.

- Independente delas serem minas, isso aqui não é um jogo?, questionou Lucas.

Nego insistiu que ainda está cedo para combinar votos e lembrou dos colegas que estão na casa extra. E a discussão entre os brothers foi longa, viu? Até Camilla de Lucas entrou e deu opinião sobre o assunto.

- Vou dar uma dica de coração: nem pensem nisso! Ano passado teve mesmo isso, mas havia um contexto. Os homens foram muito machistas com as mulheres.

Após o desentendimento, o ator conversou com Karol Conká sobre o ocorrido, dizendo que foi mal interpretado e que se expressou de forma errada.

- Você tem todo o direito de voltar atrás. O perdão está aí. As pessoas falam muito sobre Deus, Jesus, mas não praticam o perdão, aconselhou a cantora.

O que acharam das polêmicas? Estão acompanhando essa edição?