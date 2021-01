Com fim de contrato de Fausto Silva, 'Domingão do Faustão' pode sair do ar

25/01/2021 | 16:10



No comando do Domingão do Faustão desde 26 de março de 1989, Fausto Silva deve deixar a Globo no final deste ano. O contrato do apresentador com a emissora acaba em dezembro e não deverá ser renovado, segundo informações de Flavio Ricco, colunista do R7.

Líder de audiência e dono do maior salário da televisão brasileira, cerca de R$ 5 milhões mensais, Fausto Silva exibiu vários quadros inéditos ao longo dos anos e dominou as tardes de domingo. Este ano, o programa volta a ser gravado em 5 de fevereiro e continuará com quadros icônicos como a Dança dos Famosos e o Show dos Famosos.

A Globo teria decidido mudar a programação dos domingos em 2022, e o Domingão poderia não continuar. Mesmo assim, o diretor de Entretenimento Ricardo Waddington, ofereceu a Faustão um programa nas noites de quinta-feira, mas ele não aceitou.

O apresentador estreou na televisão com o programa Perdidos na Noite, aos sábados na TV Bandeirantes, que ficou no ar entre 1985 e 1988, até sua ida para a Globo.