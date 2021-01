Polícia Civil investiga furto de vacinas contra a Covid em Diadema

Do Dgabc.com.br



23/01/2021 | 11:01



A Polícia Civil de Diadema investiga possível furto de duas doses da vacina contra Covid na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Reid, na rua Serra de Maracujá, 49, no Centro. Segundo funcionários, as imunizações teriam sumido na madrugada deste sábado (23).

O boletim de ocorrência eletrônico foi registrado por representantes do equipamento durante esta manhã, depois que enfermeiros notaram que dois envases não estavam na geladeira. Segundo os profissionais, na última quarta-feira (20) a unidade de saúde recebeu 70 doses da CoronaVac e, como somente profissionais da área estão sendo imunizados, 39 vacinas teriam sido usadas, sobrando 31 no estoque. No entanto, somente 29 foram contabilizadas hoje.

Diante do registro, o 1º DP (Centro) instaurou, imediatamente, inquérito que investiga o caso.

O Diário aguarda posicionamento da Prefeitura.