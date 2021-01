Andreense lança e-book com crônicas do cotidiano

Vinícius Casteli

Do Diário do Grande ABC



22/01/2021 | 00:01



Crônicas que abordam situações do cotidiano ilustram páginas virtuais do livro As Letras da Vida, obra recém-lançada em formato e-book e assinada por Maristela Prado, 56 anos, escritora, biógrafa e crítica literária de Santo André.

O livro, que pode ser encontrado exclusivamente na loja amazon.com.br (107 páginas, R$ 5,99), conta com 60 textos. Segundo a autora, todos foram produzidos entre 2015 e 2017, para blog de sua autoria – alguns podem ser conferidos na seção blogs, no site do Diário (www.dgabc.com.br).

“Tem muita reflexão neste livro, há algo leve também, mas são textos que falam de coisas que acontecem com todos. São comportamentos, sentimentos, coisas da vida”, diz Maristela.

Em um dos textos, batizado de Mulheres Insanas, a autora fala do comportamento da mulher e foi selecionado, em 2019, para o evento Mulheres na Escrita – Feira do Livro da Língua Portuguesa, realizado em Nova York, nos Estados Unidos. “Achava o texto interessante, enviei, despretensiosa, e fui selecionada”, comemora. “É muito gratificante.”

A autora celebra sua estreia no mercado editorial e diz estar contente com o formato digital. “E-book está muito comum hoje em dia. Muita gente prefere, principalmente os jovens”, explica. Ainda assim, vai lançá-lo também em formato físico em breve.

Maristela explica que todo o trabalho foi realizado de forma independente. “Resolvi tudo sozinha. É difícil achar editora que dê resposta (para o material)”, explica. E assim deve fazer também com a versão em papel da obra.

A autora espera que seu primeiro livro desperte reflexão nos leitores. “Não são fatos incomuns, que tratam os textos, e acho que as pessoas vão se identificar com a leitura”, diz.