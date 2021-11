Companheira de Paulinho do Roupa Nova é acusada agredir e trair o cantor

20/01/2021 | 15:10



Elaine Soares Bastos, companheira do cantor Paulinho do grupo Roupa Nova, não teve seu nome incluído no inventário do músico e, por isso, acabou entrando com uma solicitação na Justiça para ter o reconhecimento de união estável. No entanto, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, a relação do casal não estava indo tão bem quanto afirma Bastos.

No programa A Tarde é Sua, da Rede TV, o colunista divulgou áudios exclusivos de fontes próximas a Paulinho que afirmam que Elaine agrediu o cantor e que se envolveu romanticamente com outras pessoas, mesmo morando na mesma casa que ele.

- Teve uma vez que ela bateu na cara dele, que ficou os quatro dedos dela no rosto dele. Ela dizia que ele agredia ela, mas era tudo mentira. Teve uma vez que ela arrumou um namorado que se chama Rodrigo.

Outra fonte afirmou que o casal já não dormia mais na mesma cama:

- Eles só dormiam em quartos separados. Não dormiam juntos para ficar mais fácil dela conversar com os namorados dela.

O cantor faleceu em dezembro de 2020 após sofrer com complicações decorrentes da Covid-19.