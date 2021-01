Prefeitura lacra espaço de eventos por descumprir decretos de combate à Covid-19

Da Redação



20/01/2021 | 10:57



A Prefeitura de São Caetano, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), lacrou um espaço de eventos, no Bairro Santo Antônio, nesta terça-feira (19).

A ação foi porque evento foi realizado no no último domingo (17) no local e teria descumprido os protocolos de enfrentamento à Covid-19, inclusos nos decretos Municipal e Estadual. “O espaço não cumpriu estes protocolos, além de não ter alvará de funcionamento para o evento ocorrido. Ou seja, estava completamente irregular e o principal, aglomerando pessoas, o que confronta estritamente as regras básicas de Saúde”, explicou o diretor da secretaria de Planejamento e Gestão, Ítalo Dal’Mas Júnior.

As palavras do diretor foram corroboradas pelo diretor do Civisa (Centro Integrado de Vigilância em Saúde), Danilo Sigolo. “Assim como no caso da Seplag, o espaço não tem nenhuma licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. O pior, é que eles descumpriram as regras determinadas pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus, expondo ainda mais os presentes no local, sem uso de máscaras e utilização de álcool em gel”, complementou Sigolo.

“A parte da Secretaria de Segurança foi a de dar auxílio e apoio à ação promovida em conjunto pela Seplag e pela Saúde e podemos dizer que a ação teve êxito total com a lacração do local, para uma maior segurança da população”, finalizou o secretário da secretaria de Segurança, Jorge Salgado.