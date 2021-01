Nadja Pessoa impressiona seguidores ao aparecer irreconhecível com novo visual

19/01/2021 | 10:10



A influenciadora Nadja Pessoa, ex-mulher do cantor Vinícius D´Black, recebeu muitos comentários na web depois de postar uma foto em seu perfil no Instagram. Os seguidores afirmaram que Nadja estava com uma aparência diferente e apontaram que ela teria feito alguns procedimentos estéticos no rosto. Na publicação, a influenciadora escreveu a seguinte legenda:

Já estou tirando a poeira da minha metralhadora. Já está preparadíssima, assim como eu! Vamos arrasar.

Um seguidor comentou:

Gente, nem parece a mesma pessoa, mudou muito.

Outro seguidor também falou sobre as mudanças no rosto da influenciadora:

Eita, está diferente, exagerou na harmonização facial.

Uma seguidora disse que parecia que Nadja Pessoa tinha usado Photoshop na foto:

Mulher e esse Photoshop todo aí? Prefiro você de verdade, natural.