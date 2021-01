Escolas irão reabrir com 50% da capacidade em Santo André

Flavia Kurotori



16/01/2021 | 19:20



A Prefeitura de Santo André publicou neste sábado (16) os protocolos sanitários para retomada das aulas presenciais nas redes privada, cuja retomada está prevista para 18 de fevereiro, e pública, onde alunos devem voltar em 1º de março. No ensino básico (infantil, fundamental e médio), as instituições devem receber 50% dos estudantes, enquanto o limite é de um terço dos matriculados no ensino superior.

Para cursos da área da saúde, como medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e biomedicina, conforme recomendação do Centro de Contingência do Estado de São Paulo, os limites de presença deverão ser fixados a critério das instituições de ensino.

“Santo André está pronta e estruturada para retomar as aulas de maneira gradual, segura e responsável. Vamos manter as datas definidas pelo colegiado no Consórcio Intermunicipal Grande ABC e estabelecer o cumprimento de todos os protocolos sanitários e de segurança, com controle no fluxo de alunos, mantendo o distanciamento social necessário, e com o início da vacinação em andamento”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).



O decreto estabelece que todas as instituições de ensino deverão adotar o formato híbrido, ou seja, com aulas presenciais e remotas, seguindo revezamento e planejamento adequado para cada modalidade de ensino. O texto prevê utilização obrigatória de máscara, distanciamento mínimo de um metro e meio, sinalizando posições no piso ou assentos; utilização dos bebedouros de água potável apenas com copos descartáveis e garrafas próprias, adaptação de áreas de uso comum para evitar aglomeração e não realizar atividades que possam gerar aglomerações.

Além disso, as instituições de ensino também deverão adotar regras de limpeza e higienização periódicas dos locais e objetos de uso comum; disponibilização de álcool em gel em pontos estratégicos, aferição da temperatura das pessoas, restringindo o acesso caso esteja acima de 37,5ºC, e divulgação de informações de prevenção e enfrentamento da pandemia. Recomendação é que as escolas mantenham ventilação natural, evitando o uso do ar-condicionado.