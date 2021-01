Pesquisa sobre xingamentos em inglês

Luís Felipe Soares



17/01/2021 | 00:01



É difícil saber o momento onde se aprende um palavrão. Ele pode surgir em meio a conversas com amigos, na contação de história de um familiar, nas páginas de um livro ou em falas de filmes voltados para um público com idade superior a 18 anos. Nem todos dizem, mas (quase) todo mundo já ouviu alguns exemplares. Segundo o dicionário, trata-se de termo considerado obsceno, uma grosseria, sendo geralmente utilizado para xingamentos. A Netflix aposta na popularidade dessas palavras em seu recente show original A História do Palavrão, que mescla comédia e muita pesquisa para explanar sobre o assunto, principalmente para a audiência jovem.

Assim como outros vocábulos, possuem origem, significados e ressignificações ao longo do tempo. Esse acaba por ser o diferencial da série norte-americana. Ela abusa do tom escrachado para entrar na onda de brincadeira que cerca os termos, uma vez que podem surgir em situações cômicas – mas ganham força mesmo em meio à irritação. São seis episódios, com duração de 20 minutos cada, movidos por um termo em especial. Esses ‘protagonistas’ são em inglês e comumente proferidos nos milhares de filmes com censura minimamente alta vindos de Hollywood. Não espere que as traduções abrangentes para o português sejam significativas, uma vez que chegam a atrapalhar em certos momentos.

O estilo documental tenta trazer ‘classe’. No comando da atração está o ator Nicolas Cage (de A Lenda do Tesouro Perdido e Motoqueiro Fantasma, além de outros títulos recheados de conteúdos mais fortes no roteiro), apostando em estilo canastrão para convidar os espectadores para “uma jornada pela história, pela evolução e pelo impacto cultural dos palavrões”. Segundo ele, “com palavrões, podemos ferir, acalmar, encantar, assustar, insultar e seduzir”.

Historiadores, pesquisadores linguísticos e escritores são os principais ao darem explicações. Os comentários do apresentador disputam espaço com observações feitas por atores, comediantes e artistas em geral, com este grupo brincando com as possibilidades dos xingamentos no cotidiano em diferentes momentos. Alguns detalhes certamente serão novos para quem assiste.

A História do Palavrão funciona como válvula de escape para curiosidades aleatórias. Principalmente para os adolescentes, a repetição dos termos pode soar engraçado, com pequena reflexão sobre o real impacto desse vocabulário podendo ser despertado.