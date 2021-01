Esposa de Leonardo revela que já perdoou traição e entrega relação com enteados e Virginia Fonseca

14/01/2021 | 13:11



Poliana Rocha, companheira do cantor sertanejo Leonardo, entrou na onda da nova moda do Instagram e respondeu aos questionamentos de verdade ou mentira de seus seguidores.

Já perdoou traição de homem?, questionou um internauta.

E ela foi direta: Verdade!, sem dar mais detalhes sobre quem ou quando teria perdoado.

Ela, que está casada há mais de 23 anos com Leonardo, também confirmou que se dá bem com os enteados, filhos do sertanejo de relacionamento anteriores.

Além de Zé Felipe, fruto da relação com Poliana, Leonardo é pai de Pedro Leonardo, da relação com Maria Parecida Dantas, de Monyque Isabella, filha dele com Sandra, de Jéssica Beatriz, do namoro com Priscila Beatriz, de Matheus Vargas, da relação com Liz Vargas, e de João Guilherme, da relação com Naira Ávila.

Por fim, ela também desmentiu que não se dá bem com Virginia, companheira do filho, Zé Felipe, que atualmente está grávida.

Aí não, pô!, escreveu Poliana.