Ramalhão inicia atividades e se apresenta com 17 atletas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/01/2021 | 00:01



O Santo André iniciou ontem as atividades visando o Campeonato Paulista, que começa em 28 de fevereiro. O presidente Sidney Riquetto recepcionou na sede do clube, no Jaçatuba, 17 jogadores, sendo nove contratados e oito jovens que já pertenciam ao clube, além da comissão técnica do técnico Paulo Roberto e do auxiliar Alan Dotti. Depois de um café da manhã, todos tiveram conversa com o executivo de futebol Edgard Montemor Filho e com o diretor Juraci Catarino, seguiram para realização de testes de Covid-19 e foram liberados. Os treinos começam oficialmente hoje e serão realizados na sede social ramalhina.

Se apresentaram ao Ramalhão os goleiros Ivan e Fernando Henrique, os laterais Fabrício, Marcos Martins, Ruan e Eliandro, os zagueiros Rodrigo e PV, o volante Marino, os meias Vitinho Schimith, Wesley Pereira, Gegê e Fernandinho, e os atacantes Ramon, Dioran, Dênis Germano e Cléber.