Susana Vieira já sabia que Thais Fersoza e Michel Teló dariam certo: - Quando eu vi, falei Gente, ele encontrou o amor!

10/01/2021 | 12:10



Susana Vieira é esperta! Em entrevista ao programa Altas Horas, a atriz contou que sentiu logo de cara que Thais Fersoza e Michel Teló teriam um longo futuro juntos.

- Quando o Michel Teló chegou no camarote, esse camarote [em que conheceu Fersoza], ele estava no auge do estouro. Todo o mulheril em cima dele! Até eu queria tirar foto com o Michel Teló, com o maior sucesso do mundo, que foi esse menino. Quando ele apareceu com a mais quieta, a mais reservada, a mais caretinha, eu falei Gente, ele encontrou o amor!.

Sábia, hein? No mesmo programa, Thais e Michel contaram a história desse dia, no Carnaval de 2012.

- A gente se conheceu no Carnaval, por incrível que pareça. A gente se esbarrou, a maior cena de novela. Foi ombrinho com ombrinho e aí bateu um olhar diferente, relatou a atriz.

- Quando o coração bate, não tem jeito, completou o sertanejo.

Susana, inclusive, fez questão de elogiar os pombinhos.

- Michel, muitas felicidades para vocês e obrigada! Thais, beijo, meu amor! Você ficou com o homem mais famoso da festa, neném!, brincou.

Por fim, a veterana revelou uma curiosidade por trás de seu nome artístico, já que seu nome verdadeiro é Sônia Maria Vieira Gonçalves.

- Quando eu vim pra TV Tupi, o Cassiano Gabus Mendes me perguntou... Já tem uma outra pessoa que se chama Sônia. Naquela época o elenco de novela era muito pequeno, só tinha três ou quatro atores. E essa menina era uma adolescente, como eu também era. Ele perguntou: Você se incomodaria de trocar de nome?. Eu falei Não, eu gostaria de me chamar Susana. Um beijo enorme para minha irmã. Nas horas de fragilidade e brincadeira, eu sou a Soninha, mas a Susana verdadeira é minha irmã, Susana Vieira Maria Gonçalves. Mas eu achava tão lindo o nome Susana.