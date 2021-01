Ator de Plantão Médico é encontrado morto aos 55 anos de idade

08/01/2021 | 10:10



O ator e rapper Dearon Thompson, conhecido por seu nome artístico Deezer D, foi encontrado morto em sua casa no dia 7 de janeiro, aos 55 anos de idade. Ele também ficou famosos pelo papel como o enfermeiro Malik McGrath na série Plantão Médico, que foi ao ar entre 1994 e 2009.

Deezer estava trabalhando a campanha de seu próximo trabalho como rapper nas redes sociais, o álbum History in the Making, que seria lançado na semana seguinte de sua morte. De acordo com o TMZ, o corpo foi encontrado pelo irmão de Dearon, que alegou que o ator sofria de um problema cardíaco e que a causa da morte pode ter sido um infarto. Apesar disso, ainda não há um laudo oficial sobre a morte do artista.

Thompson também fazia palestras motivacionais em comunidades carentes, era divorciado e deixa um filho adolescente.

Já a atriz Marion Ramsey, conhecida por interpretar a Oficial Laverne Hooks nos seis filmes da comédia Loucademia de Polícia, morreu no dia 5 de janeiro.

De acordo com o site da revista Variety, a informação foi confirmada pela agência que cuidava da carreira de Marion, que estava com 73 anos de idade.

O veículo afirma que a atriz havia ficado doente há pouco tempo, mas nem a doença nem a causa da morte foram ainda divulgadas

O último trabalho da atriz foi no drama When I Sing, de 2018, além de ter sido defensora da conscientização sobre HIV e AIDS. Ramsey não era casada e deixou apenas seus três irmãos.