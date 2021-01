Emma Stone espera primeiro filho ao lado de Dave McCary

05/01/2021 | 10:10



Parece que Emma Stone está se juntando a lista de mamães em 2021! Isso porque, de acordo com a Us Weekly, a atriz estaria esperando seu primeiro filho ao lado de Dave McCary, com quem se relaciona desde 2017.

Segundo a publicação, uma fonte confirmou a gravidez da premiada atriz e entregou que ela não poderia estar mais feliz com as novidades:

- Ela parece muito feliz e muito animada em se tornar uma mãe - ela está constantemente se mostrando surpresa e orgulhosa. Ela parece ótima, parece saudável, está brilhando. Ela tem mantido contato com amigos e com o trabalho ultimamente, está sempre se mantendo ativa e faz seus exercícios diários.

Aliás, justamente durante um desses exercícios diários, o veículo Daily Mail obteve imagens que mostram a atriz com uma proeminente barriga que indica a confirmação da gestação. Os cliques foram feitos enquanto Emma fazia uma caminhada acompanhada de uma amiga, e a roupa de ginástica colada ressaltou a barriguinha de grávida da estrela de La La Land.

Apesar de representantes de Stone não terem respondido aos questionamentos do veículo, o Daily Mail afirma que fontes próximas a atriz não só confirmaram a gestação, como também o boato de que Emma e Dave teriam se casado em segredo no ano de 2020:

- Emma está grávida e adorando a vida de casada!

O casal começou a namorar em 2017 e, em dezembro de 2019 anunciou o noivado. No entanto, em maio de 2020 especulou-se que os pombinhos teriam se casado em segredo depois que Emma apareceu usando um anel de ouro ao invés da aliança de diamantes com a qual foi pedida em noivado. Já em setembro, o casal foi visto usando o mesmo par de alianças, o que levantou ainda mais as suspeitas.

Mal podemos esperar pela confirmação da atriz!