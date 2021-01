02/01/2021 | 14:10



Bruna Marquezine resolveu sensualizar nas redes sociais e posou de vestido embaixo do chuveiro. A foto foi compartilhada pelo fotógrafo André Nicolau: Eu lembro que estávamos brincando mas até que prestou, disse ela no seu Stories.

Antes de molhar o modelito, ela posou com a peça em um cenário de ano novo. Com a barriguinha de fora, a atriz desejou um feliz ano novo aos seguidores:

Que seja leve, cheio de amor, saúde, energia boa, respeito e gratidaÌ?o, do jeitinho que começou por aqui.

Ela também compartilhou fotos com as amigas com quem passou a data: Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann.