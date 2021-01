Roncon se aproxima de Volpi e pode favorecer Guto

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 00:05



Aproximação do atual vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (PTB), com o prefeito eleito da cidade, Clóvis Volpi (PL), pode garantir uma das principais articulações do futuro governo, a de emplacar Guto Volpi, vereador reeleito e filho do próximo gestor, como presidente da Câmara.



O Diário apurou que Roncon tem estreitado relação com o vice-prefeito eleito, Amigão D’Orto (PSB). Além disso, o atual vice-prefeito indicou que dois vereadores aliados, Amanda Nabeshima (PTB) e Leandro Tetinha (PTB), votem em Guto Volpi hoje, na eleição da mesa diretora. Amanda está ainda no arco de Roncon. Tetinha tem dado sinais de que pode desgarrar, mas votaria a favor de Guto.



Inicialmente, mais quatro nomes, além de Guto, despontam para concorrer à presidência da casa: o atual presidente Rato Teixeira (PTB), que busca a reeleição na disputa interna, Koiti Takaki (PSDB), Diogo Manera (PSDB) e Edmar Aerocar (PSD).



Rato estaria, entretanto, com dificuldades em manter o nome no páreo. Em espécie de prévias com vereadores aliados do atual prefeito, Adler Kiko Teixeira (PSDB), Rato obteve apenas um voto, o próprio. O desgaste se deve ao parentesco com o prefeito, de quem Rato é sobrinho. Os aliados têm reclamado que o petebista passou o mandato sendo beneficiado por essa proximidade com o tucano, agraciado com maior quantidade de cargos em comissão e também com as principais demandas atendidas pelo prefeito. Alguns vereadores disseram reservadamente ao Diário que estão curiosos em ver o comportamento legislativo de Rato sem ter Kiko no Paço para blindá-lo de críticas e impulsionar seu mandato.



Guto despontou depois que o primeiro nome a pleitear a presidência do Legislativo saiu de cena. Vereador reeleito e ex-mandatário da casa, Rubão Fernandes (PL) foi convidado e aceitou ser secretário de Serviços Urbanos no futuro governo de Volpi.



Dos 17 vereadores, Volpi tem em seu arco sete parlamentares, já contando com Anderson Benevides (Avante). Com os dois petebistas – Amanda e Tetinha –, há votos necessários para emplacar Guto como presidente.

<EM>A relação entre Kiko e Roncon se estremeceu durante a eleição, quando o tucano, que teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, relutou em deixar a chapa, como queria seu vice. Teve reunião até com forte discussão dentro do grupo. Pai de Roncon, Gildinho Roncon era um dos mais ferrenhos defensores da mudança da chapa. Pós-pleito, o bloco alegou que a instabilidade jurídica atrapalhou.

<EM>Roncon não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto.