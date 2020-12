Santo André acerta parceria com a Intelli para temporada 2021

Anderson Fattori



30/12/2020 | 00:01



Pouco mais de um mês depois de anunciar sua participação na Liga Nacional de Futsal de 2021, ontem o Santo André revelou uma parceria de peso para a próxima temporada, com a bicampeã da competição ADC Intelli, que há quatro anos deixou a cidade natal, Orlândia (em razão de reforma no ginásio da cidade), e passou por São Sebastião do Paraíso-MG, São Carlos-SP e Dracena-SP, esta última neste ano. Agora, a ambição andreense se junta à tradição da agremiação, eleita a melhor do mundo em 2013, quando Falcão vestiu a camisa.

A negociação entre as partes aconteceu de maneira repentina e rápida, após a definição de que a parceria não permaneceria em Dracena, se desenrolando entre o presidente do Santo André Futsal, Rodolfo Guedes, e o mandatário da Intelli, Aparecido Doniseti Silva, o Cidão, justamente o treinador da equipe do Interior quando foi bicampeã nacional.

“Não era um caminho que a gente esperava neste momento. Foi oportunidade que surgiu. Sou admirador do Cidão, é uma das pessoas mais importantes do futsal”, admite Rodolfo. “Por obra do destino, houve o desligamento em Dracena e a intenção de Santo André de entrar. Para chegar num consenso foi rápido e fácil”, explica Cidão, que será supervisor da equipe. “O acordo, em si, não tem segredo. Intelli tem a franquia e Santo André, a equipe, que vai ser remodelada para ser mais forte do que é.”

Rodolfo salienta que, apesar da parceria, “não muda nada” no Santo André Futsal. “Continuaremos jogando na cidade, com o nome da cidade, com nossas cores. Só entra junto a logo da Intelli. Vai ser parceria importante, necessária e vamos colher bons frutos. É um caminho para que a gente possa adquirir uma franquia para a cidade – teremos um poder de compra de 40% da franquia deles”, explica o presidente, que vai além. “Quando traz um parceiro com essa grandeza da Intelli, bicampeão nacional e tantos outros títulos, isso engrandece o projeto e abre portas para a gente estruturar mais a equipe. Aumenta a credibilidade”, complementa.

Além da permanência do técnico Ivan Gomes, a diretoria já renovou com Ronaldinho, Leandrinho, Mateus e Rizzi. Além disso, contratou Thiago Cabeça, Israel, Gleidson, Ton e Caio Cesar. E segue em tratativas para manter dois ídolos da torcida. “Estamos em fase de acerto com Xaropinho e Mancine para renovação. Eles vão ter de focar apenas em jogar, sem mais dupla jornada (trabalham numa metalúrgica em Diadema). Estamos tentando viabilizar um plano orçamentário para que possam apenas jogar”, conclui Rodolfo.