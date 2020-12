Paulo Serra crava Police Neto no Planejamento

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 10:00



O prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), irá importar o vereador da Capital Police Neto (PSD), conhecido como Netinho, para exercer o posto de superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, com status de secretaria, hoje comandada por Pedro Seno. Liderança do partido chefiado nacionalmente pelo ex-ministro Gilberto Kassab, o parlamentar, que não conquistou a reeleição e terá o mandato encerrado na quinta-feira, irá integrar o alto escalão do governo diante do cenário de nova aproximação do tucano andreense com a cúpula pessedista.

Police Neto registrou 21,6 mil votos na eleição de novembro, ficando no posto de primeiro suplente – o PSD assegurou três cadeiras na Câmara, uma a menos do que na atual legislatura, a despeito do crescimento da legenda no País. “Police Neto vai gerir Assuntos Estratégicos. É quadro técnico, que conhece muito de orçamento, planejamento e Plano Diretor. Pessoa capacitada, vai agregar bastante ao governo”, cravou Paulo Serra, confirmando informação antecipada pelo Diário. “A vinda do Police faz parte dos ajustes pontuais que estamos fazendo para o início do próximo exercício”, emendou.

Police Neto, 47 anos, exerce hoje o quarto mandato consecutivo como vereador de São Paulo – assumiu o cargo em 2005, pela primeira vez, coincidentemente mesmo ano de Paulo Serra em seu debute no Legislativo andreense. Já presidiu a Câmara paulistana no começo desta década, foi secretário municipal de Participação e Parceria na gestão Kassab, na Capital, e ocupou o posto de líder do governo entre 2007 e 2010. Antes de migrar para o PSD, teve longa trajetória no PSDB, sigla pela qual esteve filiado por pouco mais de 20 anos e que chegou a presidir na esfera local no período.

Logo após êxito recorde no pleito municipal, ao obter 266,5 mil votos (76,88% dos válidos), Paulo Serra compareceu, a convite, em encontro com Kassab para tratar, entre outras coisas, de conjuntura política. Depois da reunião, o ex-ministro admitiu a conversa e rasgou elogios ao tucano. “Eu brinco que ele está emprestado ao PSDB”, brincou o pessedista. “Mas tenho que tomar cuidado porque posso ser desrespeitoso. Não é condição de ele estar no PSD para estarmos juntos. Qual partido não gostaria de ter um quadro da qualidade do Paulinho?”, disse, em recente entrevista ao Diário.

Com o ingresso de Police Neto no Planejamento, o tucano adiantou que irá alocar Pedro Seno na chefia da Secretaria de Administração e Inovação, até então nas mãos de Fernando Gomes. Ex-vereador, Gomes ficará à frente do IPSA (Instituto de Previdência de Santo André). A autarquia era comandada pelo ex-deputado José Bittencourt, que vai assumir função de assessor especial, dentro da chefia de Gabinete, atuando no denominado Fea (Fórum Evangélico Andreense). Paulo Serra ratificou também o retorno do vereador reeleito Edson Sardano (PSD) para o comando da Secretaria de Segurança Pública. O parlamentar terá desta vez Major Edson Lima como adjunto da pasta.