Messi rasga elogios a Guardiola e alimenta rumor sobre transferência para o City

27/12/2020 | 13:15



"Sortudo". É assim que o atacante Lionel Messi, do Barcelona, se classifica por ter tido a oportunidade de trabalhar ao lado do técnico Pep Guardiola, hoje no Manchester City. "Ele tem algo especial", afirmou o argentino, em entrevista à emissora espanhola La Sexta.

Eles trabalharam juntos no clube catalão entre 2008 e 2012 e conquistaram vários títulos, incluindo o da Liga dos Campeões. A declaração elogiosa do craque argentino alimenta os rumores de que a parceria entre técnico e jogador pode ser restabelecida na próxima temporada, ao término do contrato de Messi com o Barcelona, em junho de 2021.

"Ele faz você ver as coisas de uma forma: como se prepara para as partidas, defensivamente, como atacar", destacou Messi. "Pep contou exatamente como seria uma partida, como era preciso atacar para ganhar", acrescentou o jogador.

Durante o período em que Messi foi treinado por Guardiola, o Barcelona venceu duas Ligas dos Campeões, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Taças da Espanha, dois Mundiais de Clubes e três títulos da Supertaça da Uefa e da Espanha.

A reedição da vitoriosa parceria pode acontecer na próxima temporada no Manchester City. Esse é um desejo do próprio argentino, que não pretende renovar seu contrato com a equipe catalã. Não fosse a negativa do Barcelona nesta temporada, ele teria deixado o clube no meio do ano, segundo a imprensa europeia.

"Tive sorte de treinar com Guardiola e Luis Enrique, os dois melhores", avaliou o jogador, que acrescentou: "Tê-los me fez crescer muito física e mentalmente. Além da sabedoria tática que me ensinaram." Messi está de folga em Rosário, na Argentina, onde passa as festas de fim de ano, e só retornará ao Barcelona em 2021.