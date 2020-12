Whindersson Nunes ensaia seu retorno para o boxe amador com luta entre YouTubers

25/12/2020 | 12:11



Que Whindersson Nunes é apaixonado por esporte, isso já não é novidade para ninguém. Envolvido nisso tudo, em 2019 o comediante pisou pela primeira vez em um ringue de boxe amador para lutar e acabou vencendo por decisão unânime.

O humorista já está tão bem relacionado no meio esportivo que chegou até a treinar anteriormente com um dos maiores nomes do boxe no Brasil, Acelino Popó Freitas, e na época comentou o quanto o esporte o ajudou com a depressão.

Agora anos depois, segundo a sua assessoria, Whindersson Nunes quer voltar com esse projeto do boxe amador entre YouTubers e ele está até conversando para isso acontecer em um evento no Rio de Janeiro, mas como as negociações ainda estão em fases bem embrionárias, o humorista ainda não tem propriamente um adversário.