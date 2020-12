Feliz é o Natal com Jesus, Maria e José!

Do Diário do Grande ABC



Aproxima-se o Natal. Enfeites nas ruas nos indicam a chegada dessa festa cristã, cuja principal motivação é o nascimento de Jesus. Apesar da pandemia, a preocupação com festas, ceia natalina, compra de presentes, tudo isso agita a vida das pessoas. E, de vez em quando, surge diante de nossos olhos um dos símbolos mais significativos do Natal: o presépio, cujo centro é a imagem de frágil menino deitado na manjedoura. Feito de cerâmica, lenho ou outros materiais, organizado com imagens pequenas ou grandes, o presépio nos sinaliza para o verdadeiro sentido do Natal, narrado pelos textos bíblicos, principalmente, os evangelhos de Mateus e Lucas. Ao contemplarmos o presépio, o que Deus fala aos nossos corações? Que lições podemos extrair para viver o dia a dia com o sabor do Reino de Deus?

O presépio me provoca a ter atenção maior ao que Deus fala por meio dos evangelhos, que dão destaque ao mistério do nascimento de Jesus, o Salvador da humanidade. De acordo com São Lucas, a boa notícia do nascimento do Salvador fora proclamada pelo anjo do Senhor aos pastores de Belém, que, por sua vez, ‘foram com grande pressa e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura’ (Lc 2,16). Essa alegre experiência de fé vivida pelos pastores pode nos ajudar a celebrar o Natal, tendo presente o quanto Deus faz questão de revelar seu plano de amor e salvação através de família simples de Nazaré da Galileia: Jesus, Maria e José. Impressiona-me o modo como Deus valoriza a família humana, a ponto de querer manifestar-se como Salvador da humanidade a partir da vida da Sagrada Família. O papa Francisco, dia 8 de dezembro, iniciou ano dedicado a São José.

O santo padre publicou documento intitulado Patris Corde (com coração de pai), onde se destacam virtudes de São José, que todos nós somos chamados a praticar. Em meio à crise que nos afeta, por conta da pandemia, ‘as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns – habitualmente esquecidas –, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever acontecimentos decisivos da história: médicos, enfermeiros, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos e muitos – mas muitos – outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho’. Neste Natal vamos espiritualmente a Belém, como os pastores, e confiemos nossas famílias à intercessão da Sagrada Família. Em especial, que São José, ‘o homem da presença quotidiana discreta e escondida’, seja para nossas famílias amparo e guia nos momentos de dificuldade. Santo Natal a todos!

Wagner Ferreira da Silva é padre, missionário da Comunidade Canção Nova e vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias.



Boas-Festas

Linda relação!

‘Diga-me com quem andas, que direi quem tu és.’ De uma linda relação do agora ex-prefeito Marcelo Crivella com o seu grande amigo Jair Bolsonaro. Tirem suas conclusões...

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Guardadas

‘Após 21 anos, panelas ficam guardadas na casa dos Lemes’. Este é o título da excelente reportagem da jornalista Bia Moço neste magnífico Diário (Setecidades, dia 20). Família se lamentando por não poder praticar, neste Natal, ato de solidariedade às pessoas carentes, por meio de almoço especial e a distribuição de presentes às crianças. Fico cá imaginando como se sente uma pessoa ao poder comer, pelo menos uma vez no ano, comida diferente e saborosa. E os corações das crianças em poder ter às mãos boneca, bola ou outros tipos de brinquedos. Mais ainda, como é gratificante para os integrantes da família Lemes se sacrificarem para poder proporcionar alguns momentos de alegrias a essa gente inocente.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Sem reajustes

Estou jubiloso, bem como em estado de deleite inefável, porque tive a gratíssima satisfação de saber, por meio de parceiros de ofício, das municipalidades diademense e paulistana, que nossos proventos – dos dois vínculos empregatícios – poderão ser congelados até o dia 31 de dezembro de 2021! Também soube que o inigualável estadista, que foi eleito presidente da República Federativa do Brasil, planeja congelar reajustes salariais por tempo indeterminado! Desejo – intensamente – vida longa e vigorosa para nosso sapiente, inclusivo e inigualável estadista!

João Paulo de Oliveira

Diadema

Sem máscara

No verdadeiro faça o que eu mando, não faça o que eu faço, o governador de São Paulo se mandou para Miami e apareceu sem máscaras. Isso a mídia não viu? Nos Estados Unidos os casos de morte ultrapassam os 320 mil. Então, não tem problema circular? E o ‘fique em casa’?

Izabel Avallone

Capital

Irresponsáveis

Dia 20 de dezembro, às 9h45, anotei o uso ou não de proteção contra o coronavírus. Em 45 minutos, 581 transeuntes no calçadão da orla de Vila Velha. Com máscara havia 179 (104 caminhando ou correndo e 75 de bicicleta); sem máscara, 402 (244 caminhando ou correndo e 158 de bike). Ou seja, 69,2% das pessoas estavam desprotegidas. Para a maioria, irresponsavelmente, ainda não caiu a ficha. A Covid-19 é silenciosa, faz vítimas e mata e a proteção tem que ser de todos, senão o vírus permanecerá entre nós por longo tempo.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Caged

Ótima notícia vem do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a de que em novembro 414.556 novos postos de trabalho com carteira assinada foram criados. Porém, esse número não recupera o total de demitidos em meio à pandemia, de 1,612 milhão. E entre janeiro e novembro, o resultado líquido, entre demissões e admissões, está em 227 mil novos empregos. Mas muito distante do mesmo período de 2019, em que, com carteira assinada, foram contratadas 948.344 pessoas.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)