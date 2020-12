Região confirma mais 15 mortes por Covid-19

Flavia Kurotori

23/12/2020 | 21:34



As prefeituras do Grande ABC confirmaram, nesta quarta-feira (23), mais 15 mortes em razão da Covid-19, sendo oito em Santo André, três em São Caetano, duas em Mauá, uma em São Bernardo e uma em Diadema. Apenas nesta semana, já são 66 falecimentos. Desde o início da pandemia, a região contabiliza 3.409 vítimas fatais: São Bernardo (1.168), Santo André (833), Diadema (553), Mauá (410), São Caetano (303), Ribeirão Pires (113) e Rio Grande da Serra (29).

Após confirmação de 514 casos, as sete cidades somam 96.710 pessoas infectadas pelo coronavírus. Cidade com mais positivos é São Bernardo (38.254), seguida por Santo André (28.075), Diadema (12.550), Mauá (8.095), São Caetano (5.936), Ribeirão Pires (3.006) e Rio Grande da Serra (794). Do total, 79.475 pacientes estão recuperados e outras 107.043 pessoas aguardam diagnóstico.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 53% em Santo André, 56% em São Bernardo e 40% em São Caetano. Em Diadema, o percentual geral de ocupação, considerando enfermaria e UTI, é de 47%. Ribeirão Pires não conta com unidades de terapia intensiva, porém, 65% das vagas de enfermaria e urgência estão ocupadas. Rio Grande da Serra e Mauá não informaram.

ESCALADA

O governo do Estado de São Paulo informou aumento de 77% nos casos e nas mortes de Covid neste mês em comparação ao mesmo período de novembro. Boletim mais recente indica 1.409.140 positivos, 10.383 mais do que na terça-feira, e 45.576 óbitos, sendo 181 adicionados em 24 horas. São 1.239.511 pessoas recuperadas.

A ocupação dos leitos de UTI é de 67% na Grande São Paulo e de 62% no Estado.

O Ministério da Saúde registra 7.365.517 casos de Covid em todo o País, dos quais 189.220 morreram e 6.405.356 foram curados. A letalidade (número de falecimentos entre as pessoas infectadas) é de 2,6% e a mortalidade (quantidade de mortes a cada 100 mil habitantes) é de 90