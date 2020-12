Petrobras encerra o ano com entrada de US$ 2 bi em caixa com venda de ativos

23/12/2020 | 16:53



Com a conclusão da venda da Liquigás para a Copagaz e a Nacional Gás, nesta quarta-feira, 23, a Petrobras encerra o ano de 2020 com uma entrada de US$ 2 bilhões em caixa decorrente da venda de ativos, informou nesta quarta-feira, 23, a jornalistas a gerente executiva de Gestão de Portfólio da estatal, Ana Paula Saraiva.

A crise afetou o plano de desinvestimentos da empresa. Até setembro, a Petrobras havia vendido apenas US$ 1 bilhão em ativos, contra US$ 16 bilhões do ano passado. A operação da Liquigás melhora um pouco esse cenário.

Anunciado no fim do ano passado, o negócio só foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 18 de novembro. O órgão impôs algumas restrições, como a assinatura de um acordo de venda de ativos a empresas menores do mesmo setor pelos compradores.

Após o cumprimento das condições precedentes, a operação foi encerrada com o pagamento de R$ 4 bilhões para a Petrobras. O diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da estatal, Roberto Ardenghy, destacou que a operação está alinhada à gestão de portfólio da companhia, que tem buscado concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas.

A Liquigás atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Brasil. A empresa está presente em quase todos os estados brasileiros, e conta com 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodoferroviário e uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores autorizados, tendo cerca de 21,4% de participação de mercado.

Ana Paula Saraiva destacou que haverá um período de transição, em que a Petrobras apoiará os compradores a assumirem o ativo com segurança operacional, sem que o atendimento aos consumidores fique em risco.